Gestern noch herrschte Partystimmung an der Wall Street und auch in Frankfurt infolge neuer Höchststände in den Indizes. Es schien nur noch eine Richtung für die Aktienkurse zu geben: die nach oben. Dass das Coronavirus aber trotz aller Partystimmung ein beherrschendes Thema an der Börse blieb, sah man daran, dass die gestrige Rally mit den zurückgehenden Neuinfektionszahlen aus China begonnen hatte. Und sie endet vorläufig heute, da diese Zahl nun wieder sprunghaft angestiegen ist.

Knapp 90 Prozent der fast 15.000 neu infizierten Patienten sind durch eine neue CT-Scan-Methode der Liste hinzugefügt worden. Diese wurde vor wenigen Tagen als mögliche Erkennungsmethode identifiziert. Dabei werden die beiden Lungenflügel auf bestimmte Muster hin untersucht. Nun entsendet China medizinisches Personal aus dem Militär in die Provinz. Es rollen Köpfe, was auf den politischen Druck hindeutet, unter dem die Regierung in Peking steht. China entlässt den Minister der Hubei-Provinz und ersetzt ihn durch den Bürgermeister von Shanghai. Auch der Vorsitzende der Kommunistischen Partei in Wuhan muss gehen.