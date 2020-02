Noch ist die „Fahnenstange” im Chart der Aktie der Deutschen Bank intakt. Gestern setzte der Aktienkurs des DAX-notierten Finanzdienstleisters die Rallye der letzten Tage fort und kletterte in der Spitze auf 10,004 Euro. Zum Vergleich: Am 5. Februar wurden noch 8,095 Euro für die Deutsche Bank Aktie bezahlt, am 21. Januar 7,293 Euro und am 4. Dezember 2019 6,28 Euro . Der Ausgangspunkt der Aufwärtsbewegung, die nun die ...