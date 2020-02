Am 22. Mai 2018 schrieben wir Ihnen an dieser Stelle erstmals über GoldMining (ISIN: CA1058651094; WKN: A2DHZ0; Symbol: GOLD). Zu dieser Zeit berichteten wir Ihnen davon dass mehrere Fonds die Aktie bereits in ihren Depots haben und kamen zu dem Fazit, dass die GoldMining Aktien aus unserer Sicht viel zu günstig bewertet sind.

Liebe Leserinnen und Leser,