Aves One bereitet Finanzierungsmaßnahme vor

Aves One arbeitet an Optionen für die Finanzierung des Wachstums. Man prüfe „verschiedene Möglichkeiten, die auch die Aufnahme von Finanzierungen am Kapitalmarkt oder sonstige Finanzierungen beinhalten”, teilt das Hamburger Unternehmen mit. Welche Finanzierungsmaßnahme in welcher Höhe konkret durchgeführt werden soll steht bisher nicht fest. Möglich seien sowohl Eigenkapital- als auch Fremdkapitalmaßnahmen und anderweitige ...