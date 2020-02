Northern Data und SBI Crypto wollen zusammen arbeiten

Northern Data und Fusionspartner Whinstone melden eine neue Zusammenarbeit. Partner wird mit SBI Crypto sein, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der japanischen SBI Holdings Inc. „SBI Crypto wird eines der ersten Unternehmen sein, das im neuen Rechenzentrum von Whinstone US ab März 2020 gehostet wird”, teilt Northern Data am Donnerstag mit. Zudem wolle man auch in anderen Bereichen rund um die Blockchain zusammen arbeiten, so ...