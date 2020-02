Media and Games Invest hat das Emissionsvolumen ihrer 2019 ausgegebenen Anleihe aufgestockt. Ausgegeben wurden weitere 12 Millionen Euro an Nennwert, die man in mehreren Tranchen zu Preisen zwischen 100 und 101 Prozent bei institutionellen Anlegern platziert hat. Mit der Nachplatzierung steigt das ausgegebene Volumen auf 17 Millionen Euro, insgesamt kann die Anleihe auf bis zu 25 Millionen Euro aufgestockt werden.„Teile der ...