Ölpreise geben nach - IEA erwartet sinkende Nachfrage

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Erholung der vergangenen beiden Handelstage vorerst gestoppt. Nachdem sie am Morgen kaum verändert notierten, rutschten sie gegen Mittag leicht in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 55,30 US-Dollar. Das waren 49 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 20 Cent auf 50,97 Dollar.

An den Finanzmärkten ist das Coronavirus wieder stärker in den Fokus gerückt. Die Auswirkungen der Epidemie dürften nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) zum ersten Rückgang der globalen Nachfrage nach Rohöl seit etwa zehn Jahren führen. In den ersten drei Monaten des Jahres ist laut dem aktuellen IEA-Monatsbericht mit einem weltweiten Rückgang der Ölnachfrage um durchschnittlich 435 000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag zu rechnen. Zuvor hatte der Interessenverband für das erste Quartal noch einen Zuwachs um 800 000 Barrel pro Tag prognostiziert.