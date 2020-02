FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag erneut unter Druck geraten. Am Mittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0853 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2017. Bereits am Vorabend war der Euro auf einen ähnlich niedrigen Wert gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkur am Mittwochnachmittag auf 1,0914 Dollar festgesetzt.

Der Euro gilt unter Marktbeobachtern als angeschlagen. Ein Grund sind schwache Konjunkturdaten aus dem Währungsraum. Vor allem Produktionsdaten aus der Industrie hatten zuletzt stark negativ überrascht. Wegen der zusätzlichen Belastung durch die Folgen des Coronavirus sehen einige Ökonomen die Gefahr einer Rezession aufziehen. Zudem gab es zuletzt Medienberichte über eine denkbare geldpolitische Reaktion der EZB auf diese Entwicklung.