Lesen, Fragen klären und dann erst handeln

Die gute alte Sonntagszeitung existiert noch und wird auch nach wie vor gelesen. Aber die Zeiten, in denen sie das einzige Informationsmedium am Wochenende war, sind längst vorbei. Die Menschen haben sich an Informationen in Echtzeit gewöhnt und wollen auch nicht mehr darauf verzichten. Das trifft ebenso auf Sportergebnisse, politische und soziale Ereignisse, aber eben auch auf Berichte und Hintergrundinformationen zum Geschehen an den Kapitalmärkten zu.

Gerade bei den eigenen Finanzen und der Geldanlage ist es wichtig, verschiedene Quellen heranzuziehen und sich allumfassend zu informieren. Nur so entsteht ein Meinungsbild, dass zu rationalen und weniger zu emotionalen Entscheidungen in der Portfolioallokation führt. Insofern erweist sich die Nutzung unterschiedlicher Medien in Bezug auf die Geldanlage als ausgesprochen positiv. Und gerade beim Thema Geld gibt es schier unendlich viele Informationen.