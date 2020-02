Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Töte der Tesla-Chef die Euphorie? Nachdem der Anstieg bei der Tesla-Aktie in den vergangenen Tagen sowieso schon etwas ins Stocken geraten sei, nutze Elon Musk den immer noch hohen Kurs für ein Manöver, das seinem Unternehmen zusätzliche Milliarden einbringen solle. [ mehr