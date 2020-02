Ölpreise erholen sich etwas - Lage bleibt aber kritisch

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag von zwischenzeitlichen Abschlägen erholt und sind zuletzt leicht gestiegen. Händler begründeten die Bewegung mit dem etwas weniger festen US-Dollar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 56,14 US-Dollar. Das waren 35 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 18 Cent auf 51,35 Dollar.

Trotz der leichten Erholung bleibt die Lage am Rohölmarkt kritisch. Größter Belastungsfaktor ist der chinesische Coronavirus und dessen wirtschaftliche Folge. Die Auswirkungen der Epidemie dürften nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) zum ersten Rückgang der globalen Nachfrage nach Rohöl seit etwa zehn Jahren führen, wie die IEA am Donnerstag mitteilte.