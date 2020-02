FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Freitag seinen Rekordlauf fortsetzen. Dafür reichen dem deutschen Börsenbarometer minimale Gewinne. Zu verdanken hat er dies nach einem schwankungsreichen Verlauf am Vortag einer kräftigen Erholung in den letzten Handelsstunden. Mit Blick auf die Coronavirus-Epidemie, die am Donnerstag zeitweise die Sorgen an die Börsen zurückgeholt hatte, hieß es nun von Börsianern: Die Märkte hätten sich rasch wieder beruhigt und die Börsenstimmung bleibe positiv.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax deutet rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt auf einen 0,1 Prozent höheren Start bei 13 758 Punkten hin. Damit fehlt dem Leitindex nicht einmal mehr ein ganzer Punkt zum bisherigen Höchststand vom Mittwoch. In den USA hatten der S&P 500 und die Nasdaq-Indizes ebenfalls weitere Rekordhöhen erklommen, bevor schließlich leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx , dürfte am Freitag ebenfalls etwas fester starten.