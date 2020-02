Wirecard – was alles noch fehlt…

Die Zahlen sind da, gut und schön ausgefallen, wie von uns erwartet. Allerdings – bei Wirecard fehlen noch 5 Punkte und Fakten, damit die Aktie den Weg nach oben frei hätte. Und damit man richtig Geld verdienen kann. Wir erläutern im Video ab 10.30 Uhr, wie die Zahlen aussehen, wo die Probleme noch liegen, welche Bedeutung die Prüfer haben, wo Schwachpunkte sind und was passieren muss, damit innerhalb der kommenden 4 Wochen freie Fahrt ist. Und – das wichtigste – wir erläutern, wie die Profi-Händler die Aktie jetzt sehen. Denn dies gibt gute Hinweise darauf, was wann kommen kann. All das ab 10.30 im Videonewsletter und unserem Börsenbrief – hier zu sehen und zu lesen. Dazu natürlich die exklusive Auswahl, mit welchen Papieren Sie jetzt nach den Zahlen Rendite anpeilen dürfen und sollten.