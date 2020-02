Am ersten Januar 2005 begann die Erfolgsgeschichte, die den Namen LOYS trägt.

Am ersten Januar 2005 begann die Erfolgsgeschichte, die den Namen LOYS trägt. Der Hauptgrund für die beachtliche Entwicklung ist dieser: Dem Geld der Kunden sollte es so ergehen, wie es dem Fondsmanager mit seinem eigenen Geld ergehen würde. Der Fondsmanager des damals einzigen Fonds – LOYS Global – investierte am Tag eins sein eigenes freies Vermögen in den Fonds. Dieses Geld sollte so angelegt sein, wie der Fondsmanager sein eigenes Privatportfolio zusammenstellen würde.

Seitdem sitzen Fondsmanager und Anleger bei LOYS im selben Boot. Heute, fünfzehn Jahre später kann man an Zahlen festmachen, wie das Geld im LOYS Global gearbeitet hat. Der Fünfzehnjahreszeitraum hat eine durchschnittliche Nettowertentwicklung von 7,11% pro Jahr ergeben. Trotz großer Finanzkrise und haussierender Rentenmärkte ist das eine Wertentwicklung, die sich die meisten Menschen für ihr Vermögen wünschen würden. Von Anfang an war den Gründern der LOYS AG klar, dass Geld am besten in der Wirtschaft arbeitet, also in Aktien angelegt werden sollte, damit es anständige Früchte trägt. Zugleich hatte sich die LOYS AG einer vorsichtigen und langfristig ausgerichteten Anlagephilosophie verschrieben. Die Logik dahinter hieß und lautet bis heute: Langfristig ist es klug, 100% seines freien Vermögens in Aktien arbeiten zu lassen, und zwar international. Wenn man das aber tut, so wie die LOYS AG es auch mit ihrem eigenen Geld hält, dann sollten die gewählten Aktien und der Umgang mit ihnen konservativ gestaltet sein.