Die Welt ist voller Trends und Themen, die zumeist auch investierbar sind. Dazu gehört auch der Megatrend Infrastruktur.

Die Welt ist voller Trends und Themen, die zumeist auch investierbar sind. Dazu gehöre definitiv auch der Megatrend Infrastruktur, sagt Christian Riemann von La Française Asset Management und verweist dabei auf die Entwicklung der Aktien aus dem Sektor Kern-Infrastruktur in den vergangenen Jahren.



Im Interview mit Börsenmoderator Andreas Franik zeigt sich der Finanzexperte optimistisch, dass dies auch so bleibt. So werden bis 2030 weitere 12 Billionen US-Dollar an Investitionen in diesem Sektor erwartet, so Christian Riemann auf dem Fondskongress weiter.



Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Christian Riemann von La Française Asset Management im Interview "Megatrend Infrastruktur" - aufgezeichnet auf dem Parkett der Börse Frankfurt.