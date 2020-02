Dieser fatale Fehler bei der Altersvorsorge kann dich Hunderttausende Euro kosten!

In Zeiten des demografischen Wandels, der unser Rentensystem mehr und mehr belastet, ist eine gute private Altersvorsorge absolute Pflicht. Nur so wird es uns möglich sein, unseren Lebensstandard im Alter im Idealfall zu halten oder zumindest keine allzu großen Abstriche machen zu müssen.

Wie ich auf diese Zahl komme, worin der Fehler besteht und was du dagegen tun kannst: All das erfährst du in diesem Artikel!

Richtig gespart, falsch angelegt

Im Sparen sind wir Deutschen (insbesondere die Schwaben) klischeemäßig vorbildlich unterwegs. Damit ist ein Grundstein für einen auskömmlichen Ruhestand schonmal gelegt: Wer über 45 Berufsjahre monatlich 50 Euro spart, kommt am Ende auf einen Gesamtbetrag von 27.000 Euro. Nichts, wovon man sich eine prunkvolle Residenz kaufen könnte, aber definitiv ein solider Notgroschen.

Die Rechnung verliert jedoch schnell an Glanz, wenn wir die Inflation mit einrechnen: Durch sie verliert unser Geld jedes Jahr durchschnittlich zwei Prozent an Wert. Eine kurze Rechnung verrät uns schnell, dass 50 Euro auf Sicht von 45 Jahren ganze 60 % an Kaufkraft verlieren. So bleiben am Ende des Zeitraums nur noch gut 20 Euro in heutigen Maßstäben übrig.

Beängstigend, nicht wahr? So einfach kann einem die schleichende Geldentwertung den Ruhestand verhageln. Auch die mickrigen Zinsen auf beliebte Anlageprodukte wie Sparbücher und Lebensversicherungen helfen da nicht weiter.

Der Inflationsfalle entkommen

Doch dein Ruhestand ist noch nicht verloren – wenn du die oben genannten Produkte vergisst und dich stattdessen dem Aktienmarkt zuwendest. Hier schwankt dein Vermögen zwar täglich hin und her, was einen ziemlich nervös machen kann, wenn man täglich dabei zuschaut. Lass es daher besser einfach bleiben. Renditemäßig kann jedoch fast nichts mit Aktien mithalten: Deutsche Aktien brachten in den letzten 50 Jahren durchschnittlich 7,3 % Rendite im Jahr, international war es teilweise sogar noch mehr als das.