„Virus oder Fundamentaldaten - was prägt das weitere Börsengeschehen 2020?“

Der Auftakt an den internationalen Börsen war zu Beginn des Januars (am ersten Handelstag) fulminant, was zu einer Fortführung des positiven Trends aus 2019 hindeutete.



Doch bereits am 3. Januar wurde dieser Trend unterbrochen: Eine Drohne des US-Militärs tötete den einflussreichen iranischen General und Kommandanten der Quds-Brigaden, Kassem Suleimani. Die Aktienbörsen reagierten verunsichert und gaben nach. Demgegenüber stieg der Ölpreis und „safe-haven“ Assets wurden nachgefragt, so stieg u.a. der Wert des Goldes, des CHF und jener von Staatsanleihen. Als klar wurde, dass es trotz einer „Mini“-Vergeltung des Irans auf einen US-Armeestützpunkt im Irak nicht zu einem Flächenbrand kommen würde, haben sich Aktienmärkte in der Folge schnell wieder erholt.



Die Unterzeichnung des „phase-one“ Handelsabkommens zwischen den USA und China per Mitte des Monats, eine überwiegend gute Berichtssaison (Q4‘2019) der Unternehmen, die Klarheit über den Ausstieg von Großbritannien aus der EU per 31.1. sowie die Stabilisierung einiger wichtiger marko-ökonomischen Faktoren haben sich positiv auf das Börsengeschehen ausgewirkt.



Gegen Ende des Januar erschütterte der Ausbruch und die rasante Verbreitung des Wuhan-Virus (2019-nCoV) in China die globalen Kapitalmärkte und führte zwischenzeitlich zu einem Absinken der Anleihenrenditen auf Sommer 2019 - Niveaus.

Wie geht es nun weiter? Werden die Ängste rund um das Virus oder wiederum die ökonomischen Fundamentaldaten das weitere Börsengeschehen prägen?

Wie in unserem eben kürzlich erschienen Blog „Virus-Warnung für Investoren – eine Einschätzung von Laura Prina Cerai, CFA“ dargestellt, sind wir der Meinung, dass Erfahrungswerte aus der Vergangenheit erst einmal die beste Indikationen abgeben: In den letzten 50 Jahren erwiesen sich praktisch alle größeren Virenausbrüche, die zu spürbaren Korrekturen an den Aktienmärkten führten, retrospektiv als attraktive Einstiegspunkte für langfristig orientierte Anleger. Möglicherweise und hoffentlich wird das beim Coronavirus nicht anders sein. Das bleibt aber sehr genau zu beobachten.