PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitagmittag auf der Stelle getreten. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 legte knapp um 0,09 Prozent auf 3850,25 Punkte zu. Klare Impulse für den Handel fehlten. Nach der neuen Zählweise der Virusfälle in China ist die Zahl der bestätigten Ansteckungen zwar erneut gestiegen. Allerdings sorgte die neu vorgelegte Statistik für Verwirrung. So zog die nationale Gesundheitskommission nach eigenen Angaben Fälle vom Vortag wieder aus der landesweiten Gesamtstatistik ab, weil sie Zahlen aus Hubei doppelt gezählt habe.

Dies erschwerte die Interpretation der Daten. Als Zeichen der Stärke werteten Marktteilnehmer, dass die Börsen nicht die Verluste an den US-Märkten nachvollzogen. "Die Stimmung unter den Anlegern bleibt positiv", merkte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in einem Kommentar an. "Offensichtlich gibt es noch einige Investoren, die in Aktien untergewichtet sind und jetzt jede Chance zum Nachkaufen nutzen müssen."