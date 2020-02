Aurelius verkauft Hotel-Immobilie

Aurelius Equity Opportunities verkauft eine Hotel-Immobilie in Göttingen an einen Spezialfonds der Art-Invest Real Estate Funds GmbH. Die Münchener Beteiligungs-Gesellschaft rechnet damit, dass die Transaktion noch im laufenden Quartal abgeschlossen werden wird. Zu den finanziellen Einzelheiten der Vereinbarungen mit Art-Invest Real Estate Funds macht Aurelius am Freitag keine Angaben.Operativ wird das Hotel durch GHOTEL hotel ...