GORE und publity melden neuen Mietvertrag für Büro-Immobilie

GORE German Office Real Estate meldet einen neuen Mietvertrag mit dem Hauptmieter einer in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main, der ARAMARK Holding Deutschland GmbH. Die Gesellschaft nutze in dem 15.882 Quadratmeter großen Bürokomplex eine Fläche von knapp 4200 Quadratmeter sowie 60 Stellplätze, so GORE. Der neue Mietvertrag läuft bis Januar 2020 und erhöht die durchschnittliche Restmietlaufzeit bei der Immobilie von 3,4 auf 9,3 ...