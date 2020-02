TTL hebt die Dividende an

Aktionäre der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG sollen eine deutlich erhöhte Ausschüttung erhalten. Das Immobilien-Unternehmen will die Dividende je TTL Aktie von 0,12 Euro auf 0,20 Euro anheben. Dies entspreche „einer Ausschüttungsquote des Konzernergebnisses von rund 90 Prozent”, so die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG am Freitag in einer Mitteilung.Das Jahr 2019 hat das Münchener Unternehmen mit einem ...