NEW YORK (dpa-AFX) - Die Coronavirus-Epidemie lässt die Anleger an der Wall Street weiter kalt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial dürfte am Freitag mit knappen Gewinnen in den Handel starten und sich damit wieder seiner erst zur Wochenmitte erreichten Bestmarke von 29 568 Punkten nähern. Der Broker IG taxierte den Dow rund eine halbe Stunde vor Handelsstart auf 29 440 Punkte und damit 0,06 Prozent über seinem Vortagesschluss taxiert. Bisher konnte der Dow in dieser Woche bereits rund 1,1 Prozent zulegen.

Der Marktbreite S&P 500 und der Technologie-Index Nasdaq 100 waren am Vortag wieder auf Höchststände gestiegen, hatten die Gewinne jedoch anschließend wieder abgegeben.