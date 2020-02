Europäische Aktien werden am Freitag gemischt gehandelt

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa eröffnen am Freitag gemischt, so die Analysten von XTB.Zwei Stunden nach der Markteröffnung liege die Mehrheit der Blue-Chip-Indices jedoch etwas niedriger. Das Ausmaß der Rückgänge sei jedoch recht gering. Die heute veröffentlichten BIP-Zahlen aus Deutschland hätten gezeigt, dass die deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2019 stagniert habe. [ mehr