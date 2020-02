DZ sieht Wirecard bei 168 fair gepreist

Sie ist da, die erste Einschätzung von Bankenseite nach den Wirecard-Zahlen. In unserem Video gibt es die ganz große Analyse-Nummer mit 15 Minuten Einschätzung und allen pro und Contra zu Wirecard und dem, was der Handel sagt und vor allem preist. Stichwort Sonderprüfung. Die DZ Bank äußert sich erstmal bullish, siehe unten. Wir haben bei 144 eher die Short-Variante empfohlen, je weiter von unten der Abstand zur 140 wird, desto eher kaufen Sie bitte wieder den Turbo-Bull DF1ZWD.

Wir erläutern im Video ab 10.30 Uhr, wie die Zahlen aussehen, wo die Probleme noch liegen, welche Bedeutung die Prüfer haben, wo Schwachpunkte sind und was passieren muss, damit innerhalb der kommenden 4 Wochen freie Fahrt ist. Und – das wichtigste – wir erläutern, wie die Profi-Händler die Aktie jetzt sehen. Denn dies gibt gute Hinweise darauf, was wann kommen kann. All das ab 10.30 im Videonewsletter und unserem Börsenbrief - hier zu sehen und zu lesen.

Dazu natürlich die exklusive Auswahl, mit welchen Papieren Sie jetzt nach den Zahlen Rendite anpeilen dürfen und sollten. In Sachen Tradingwerkzeug bei Turbos gilt: Die Short-Trades klappen gut in der Ausführung mit dem 20er-Short GB2Y03. Auf der Long-Seite wählt Ihr die DF1ZWD.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wirecard nach Zahlen von 150 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf “Kaufen” belassen. Der Zahlungsabwickler bleibe auf der Überholspur, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz zahlreicher Turbulenzen sei das Wachstumstempo im vergangenen Jahr gehalten worden. Dies bestätige den laufenden Umbruch im Bereich der Zahlungssysteme – mit dem Trend zur bargeldlosen Bezahlung