In der laufenden Berichtssaison zum vierten Quartal 2019 übertreffen die Unternehmen insgesamt die Gewinnerwartungen. Das trifft vor allem auf die US-Technologie- und Konsumgütersektoren zu. Gewinnrevisionen signalisieren jedoch eine leicht …

Die Berichtssaison zum vierten Quartal ist in den USA noch nicht abgeschlossen und in Europa hat sie gerade erst richtig begonnen. Doch lässt sich bereits eine belastbare Zwischenbilanz zu den Gewinntrends ziehen. Das Fazit fällt mehrheitlich positiv aus. In den letzten drei Monaten 2019 haben die Unternehmen in den Vereinigten Statten und in der Eurozone dem schwierigen Umfeld aus Handelskonflikt, Unruhen in etlichen Schwellenländern und Konjunkturabkühlung getrotzt. Wie von Union Investment erwartet, übertrafen sie die Gewinnerwartungen meist. Dabei kamen die positiven Überraschungen eher aus der Margen- als aus der Umsatzentwicklung. Die US-Unternehmen schneiden insgesamt besser ab als ihre Wettbewerber aus der Eurozone. Allerdings übertreffen die europäischen Konzerne die Erwartungen stärker.

Am Aktienmarkt hat das aber kaum Wirkung gezeigt. Die Titel von US-Unternehmen legten am Berichtstag im Mittel um 0,2 Prozent zu, in der Eurozone fiel das Plus mit 1,6 Prozent deutlicher aus. Hier waren die am Markt gehegten Erwartungen geringer.

Von den 500 Unternehmen im S&P 500-Index haben bis Dienstag, 11. Februar 2020, vor US-Markteröffnung gut zwei Drittel (326) ihre Berichte vorgelegt. Davon vermochten drei Viertel (75,2 Prozent) die Gewinnschätzungen zu übertreffen. Rund ein Viertel (23,9 Prozent) verfehlte die Erwartungen. Im Schnitt haben die US-Big Caps die Ergebnisschätzungen um 5,6 Prozent und die Umsatzschätzungen um 1,1 Prozent übertroffen. Im längerfristigen Vergleich ist das solide, aber kein Spitzenresultat.

Eurozone-Unternehmen schlagen sich wacker

In Europa sieht das Bild vergleichbar aus. Von 278 Unternehmen aus dem Euro STOXX-Index haben aber erst ein knappes Drittel (82) ihre Quartalszahlen vorgelegt. Die Zwischenbilanz ist also nicht ganz so repräsentativ ist wie in den USA. Fast zwei Drittel (65,3 Prozent) übertrafen die Gewinnschätzungen, knapp ein Drittel (32,7 Prozent) verfehlte sie. Im Aggregat fielen in der Eurozone die Gewinne um 7,2 Prozent höher aus als geschätzt. Die Umsätze fielen um 0,8 Prozent schlechter aus.