Börse Daily am Sonntag mit DAX, Aurubis, Allianz, Visa, Siltronic, Linde, Euro-Bund Future, Carl Zeiss Meditec, DWS, Merck

die Aktien von Aurubis befinden sich seit dem Verlaufshoch vom 16. Dezember bei 58 Euro in einem Abwärtstrend. Das jüngste Verlaufstief wurde am 13. Februar bei 48,75 Euro gebildet. Auf Tagesebene konnte bisher noch die untere Begrenzung des alten steigenden Trendkanals bei 48,60 Euro verteidigt werden. Allerdings ist der Abwärtstrend bisher voll intakt. Sollte der Kurs dem fallenden Abwärtstrendkanal weiter folgen, dürfte die nächste Abwärtswelle zu einem Ausbruch aus dem alten steigenden Trendkanal nach unten führen.

Zu beachten ist dabei auch die Gesamtsituation an den Aktienmärkten. DAX und S&P 500 befinden in stark überhitzter Lage und könnten vor einer deutlichen Korrektur stehen. Und damit auch den Druck auf Einzelaktien verstärken. Sollte der alte steigende Trendkanal der Aurubis-Aktie nach unten durchbrochen werden, dürfte sich die Abwärtsdynamik weiter verstärken und in der Folge die Unterstützung bei 43,50/44 Euro angelaufen werden. Es bietet sich eine Short-Position in Trendrichtung bei Aurubis an.