Andreas Mueller w:o-Experte Bernecker1977 w:o-Experte Bernecker1977

Unter dem Pseudonym "Bernecker1977" ist Andreas Mueller als Trader, Referent und Coach seit mehr als 20 Jahren nicht nur in der Community bekannt. Sein Trading von Indizes, Aktien und Forex an der Börse basiert auf Sentimentdaten und der klassischen Charttechnik. Auf wallstreet-online ist er in den "Tages-Trading-Chancen" mit täglichen Marktkommentaren zu treffen und hat dort bereits mehr als 100.000 Beiträge verfasst. Schauen Sie ihm zusätzlich auf Facebook oder Instagram über die Schulter oder abonnieren Sie seinen DAX-Ausblick per E-Mail.

RSS-Feed Andreas Mueller