Die recht robusten Zahlen von Platzhirsch Canopy Growth strahlten auch auf den Großteil des Cannabis-Sektor aus und setzten hier positive Akzente. So konnte auch die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens Aphria Inc. von dem Zahlenwerk des Mitbewerbers profitieren und ging robust ins Wochenende. Ob es die Trendwende zum Besseren ist, bleibt abzuwarten.

Mitte Januar hatte die Aphria-Aktie die große Chance, die Bodenbildung entscheidend voranzubringen. Hierzu hätte der Wert die 8,0 CAD überwinden müssen, scheiterte jedoch mit dem Unterfangen. Zwischenzeitlich wurde es durchaus prekär, vor allem als die Aktie die 6,0 CAD aufgeben musste und man sie schon auf dem Weg in Richtung 5,0 CAD (markantes Tief aus dem November 2019) wähnen musste. Doch im Bereich von 5,5 CAD gelang es ihr, sich zu stabilisieren. Der Wochenausklang brachte dann noch einmal die 6,0 CAD in Reichweite, doch für einen Wochenschluss oberhalb dieser relevanten Marke reichte es nicht.

Unter charttechnischen Aspekten gilt: Die Aktie muss über die 6,0 CAD, um für Entlastung zu sorgen. Über kurz oder lang muss es aber das Ziel sein, die massive Widerstandszone 7,8 / 8,0 CAD inkl. der vorgelagerten 200-Tage-Linie zu knacken. Auf der Unterseite bietet nun der Bereich von 5,5 CAD eine gewisse Unterstützung. In jedem Fall ist ein Rutsch unter die 5,0 CAD zu vermeiden.

Unter fundamentalen Aspekten gilt es die kürzlich durchgeführte Kapitalmaßnahme zu benennen. Das Unternehmen sammelte knapp 100 Mio. CAD von einem bislang unbekannten Investor ein. Dieser sicherte sich wiederum 14,044944 Mio. Anteile zu einem Preis von 7,12 CAD. Ein Anteil besteht wiederum aus 1 Aphria-Aktie sowie einem Bezugsrecht zum Erwerb von weiteren 0,5 Aktien. Diese Bezugsrechte (warrants) berechtigen zum Erwerb weiterer Aphria-Aktien zu einem Preis von 9,26 CAD und können innerhalb von 24 Monaten ab Beginn der Vereinbarung eingelöst werden. Anders ausgedrückt gab Aphria 14,044944 Mio. Aktien und über die Warrants das Anrecht zum Erwerb von weiteren 7,022472 Mio. Aktien aus. Damit stockte Aphria seine Kriegskasse noch einmal auf. Bereits zum Ende des zweiten Quartals (per 30.11.) seines laufenden Fiskaljahres 2020 wies Aprhia Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 497,694 Mio. CAD. Man darf gespannt sein, was Aphria mit dieser nun noch pralleren Kriegskasse anstellen wird.