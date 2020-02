"Wirecard – "Warum der Ausbruch unmittelbar bevorstehen und unausweichlich sein könnte" von Güner Soysal

Güner Soysal Banker, Investor und Finanzblogger Banker, Investor und Finanzblogger

Güner Soysal – von Beruf Banker mit einem Masterabschluss in Finance und Accounting – ist Finanzblogger mit Schwerpunkt auf Aktieninvestments und Value Investor aus Leidenschaft.



Investieren ist eine Kunst: auf seinem Finanzblog real-financial-dynamics.com mit Fokus auf Value Investing kombiniert er seine Passion mit seiner Profession. Er führt seine Leser auf verständliche Weise in die Tiefen der Unternehmensbewertung ein und zeigt ihnen auf, wie sie sich dabei auf das Wesentliche konzentrieren. Hier erfahren seine Leser, was die Märkte tatsächlich bewegt und wie sie davon profitieren können.



Er inspiriert seine Leser für ihre eigenen Investments und veröffentlicht auf seinem Blog außergewöhnliche, individuelle sowie unabhängige Aktienanalysen aus dem globalen Investmentuniversum. Gleichzeitig steckt er mit seiner Begeisterung für das Investieren auch seine Leser an und bietet ihnen dadurch die Möglichkeit, an der Dynamik des globalen Wirtschaftswachstums zu partizipieren und nachhaltig Vermögen aufzubauen.

