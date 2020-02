DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc.





Bee Vectoring Technologies eröffnet Niederlassung sowie Forschungs- und Entwicklungszentrum in Europa



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (17. Februar 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute die Eröffnung ihrer neuen europäischen Niederlassung im Agri & Co Innovation Center in der Schweiz bekannt, wo sich das Unternehmen anderen innovativen Organisationen in der florierenden Agrartechnologie-Gemeinschaft des Landes anschließt. Dieser Schritt ist Teil von BVTs Auszeichnung in der Agri & Co Challenge.



"Wir fühlen uns geehrt, diesen Platz als Teil der Agri & Co Challenge erhalten zu haben, und möchten ihnen für ihre Unterstützung danken. Mit der Auszeichnung wird BVT als nachhaltige Alternative zu chemischen Pestiziden anerkannt, die der europäische Markt gerne annehmen möchte ", sagt Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies. "Die neue Niederlassung und die dazugehörigen Expertenressourcen werden BVT bei der Expansion in den europäischen Markt unterstützen."



Der neue Standort wurde konzipiert, um BVT zu unterstützen, ihre Innovationsaktivitäten im Bereich biologischer Pflanzenschutzsysteme fortzusetzen. Er umfasst ein voll ausgestattetes Labor, Wachstumskammern, Gewächshausflächen für Versuche (ab Frühjahr 2020) sowie Büroräume und 95 Hektar Land, das an einen lokalen Erzeuger verpachtet wurde, der Versuche auf seinen Feldern durchführen wird. Darüber hinaus wird BVT die volle Unterstützung der Mitarbeiter von Agri & Co und des Schweizer Kantons Freiburg, Zugang zu Experten auf verschiedenen Gebieten sowie Erleichterung bei der Zusammenarbeit mit anderen Agrartechnologie-Innovatoren im Bereich Forschung und Entwicklung erhalten.