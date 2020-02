Wenn die Lufthansa-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung beibehält, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Am 27.1.20 wurde an dieser Stelle ein Szenario erstellt, wie Privatanleger einen Kursanstieg der Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) auf 14,50 Euro mit Long-Hebelprodukten optimieren könnten. Damals notierte die Lufthansa-Aktie bei 13,83 Euro. Nach dem Kursanstieg auf mittlerweile 15,38 Euro konnten Anleger mit den im Szenario vorgestellten Hebelprodukten bereits Gewinne von bis zu 176 Prozent erwirtschaften.

Derzeit befindet sich die Lufthansa-Aktie, die ja wegen der negativen Auswirkungen des Coronavirus auf den Flugverkehr stark unter Druck geraten war, noch immer in einer Konsolidierungsbewegung. Bewahrheitet sich die positive Einschätzung der Analysten von Bernstein Research, die die Aktie mit einem Kursziel von 20 Euro als „Outperform“ einstufen, dann könnte sich die Aufwärtsbewegung noch weiter fortsetzen. In diesem Fall wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auch jetzt noch bezahlt machen.