flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen mehrheitlich Kursverluste auf. Nur die chinesischen Indizes in Hongkong, Shanghai und Shenzhen legten kräftig zu. Die US-Futures notierten während der asiatischen Handelszeit durchweg mit Kursgewinnen, doch die US-Börsen bleiben heute feiertagsbedingt geschlossen. Der japanische Nikkei225 schloss an der TSE mit einem Minus von 0,67 Prozent bei 23.523,24 Punkten.Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 13.770,67 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag via Xetra mit einem Kursverlust von 0,01 Prozent bei 13.744,21 Punkten. Ausgehend vom Verlaufstief des 31. Januar 2020 bei 12.973,70 Punkten bis zum neuen Rekordhoch des 14. Februar 2020 bei 13.788,51 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite auszumachen. Die Widerstände wären bei 13.789 Punkten, sowie bei den nächsten Projektionen zur Oberseite von 13.907/13.981/14.100 und 14.292 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei 13.597/13.478/13.381/13.285/13.166 und 12.974 Punkten in Betracht.





