Schweizer Fondsbranche blickt auf ein gutes Anlagejahr zurück | Diese Themen stellt die SFAMA 2020 in den Fokus

Die globalen Aktienmärkte zeigten sich 2019 vom verlangsamten Wirtschaftswachstum und den geopolitischen Unruhen (Brexit, Handelsstreit China – USA) wenig beeindruckt und erreichten reihenweise Höchstmarken. Für die Investorinnen und Investoren im Schweizer Aktienmarkt resultierte das beste Jahr seit 2005. Profitiert werden konnte aber auch von hohen Bondpreisen.

Der Bundesrat (BR) verabschiedete am 6. November 2019 die Verordnungstexte zu FIDLEG/FINIG und legte die Inkraftsetzung des gesamten Regelungspakets auf den 1. Januar 2020 fest. Das Grossprojekt FIDLEG/FINIG ist damit weitgehend abgeschlossen. Auch das Projekt Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) ist auf gutem Weg. Schweizer Fonds sind im internationalen Wettbewerb häufig nicht erste Wahl – insbesondere im Bereich der alternativen Anlagen für professionelle Investorinnen und Investoren. Mit dem L-QIF soll nun eine innovative Alternative eines Schweizer Fonds geschaffen werden. Der BR griff die Idee, die auf eine Initiative der SFAMA zurückgeht, am 5. September 2018 auf und legte bereits am 26. Juni 2019 eine Vernehmlassungsvorlage für eine entsprechende Änderung des Kollektivanlagengesetzes vor. Auch im Parlament gab es eine entsprechende Motion, die mit grosser Mehrheit angenommen wurde. Läuft alles nach Plan, könnten bereits 2022 oder allenfalls auch schon 2021 die ersten L-QIF aufgelegt werden. Einen substanziellen Beitrag zur Weiterentwicklung und Förderung des Asset Managements leistet auch die Asset Management Plattform (AMP), die ihre Aktivitäten 2019 entsprechend ausbaute.

Per Ende Dezember 2019 wies die Statistik zum Schweizer Fondsmarkt ein Totalvolumen von rund 1‘240.4 Mrd. CHF aus. Dieser Wert lag 192.9 Mrd. CHF über dem Volumen des Vorjahres, was einem Anstieg von 18.4% entspricht. Verantwortlich für diese Entwicklung waren primär die Aktienfonds, deren Mittelflüsse zwar eher gering ausfielen, die Wertsteigerungen (in CHF gerechnet) von 117.7 Mrd. CHF aber umso höher. Ende 2019 waren in der Schweiz 9’906 Fonds (+82 Fonds) zum Vertrieb zugelassen. Davon waren 1’734 Fonds schweizerischen Rechts (+8 Fonds) und 8’172 Fonds ausländischen Rechts (+74 Fonds), dominiert von 5’471 Fonds luxemburgischen Rechts (+62 Fonds). Das Gesamttotal der in der Schweiz durch Asset Manager verwalteten Vermögen belief sich per Ende 2018 hochgerechnet auf 2‘161 Mrd. CHF und erreichte damit beinahe das gleiche Volumen wie das grenzüberschreitende Private Banking Geschäft der Schweizer Banken.