Forschung und Training | Startschuss für die Panthera Academy

Professionelle Anlageentscheider plagen ähnliche Themen unabhängig von Größe, Assetklasse oder Anlagestrategie: wie können Anlageziele und eigene Karriereziele möglichst einfach und dauerhaft erreicht werden. Wettbewerbskräfte und Regulatoren zwingen sie nun in eine Richtung, die sie lange vermieden haben: sich diesen Themen durch innovative Spezialisierung zu nähern, sich also einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten.

Nun sind Investment Committees, Stiftungsvorstandssitzungen oder CIO-Konferenzen voll von VUCA Buzzwords wie Agiles Führen, Change Management, Mindfulness, Kulturwandel, Fintech oder künstliche Intelligenz. Trotz dieser Buzzwords ist die Asset-Management-Industrie voll ineffektiver Formen passiven Lernens. Dabei wird ignoriert, dass dauerhafte direktionale Verhaltensänderung aufwändig, bisweilen unangenehm schwierig ist. Empirisch wissen wir, dass ein personalisiertes, aktives Lernumfeld für diese Form von Verhaltensänderung signifikant effektiver ist. Es gibt keine Abkürzung in der Selbstbefähigung von professionellen Anlegern. Darüber zu reden ist zu wenig. Keynotes zuzuhören ist zu wenig. Online-Seminare/Webinars/Podcasts zu durchlaufen ist zu wenig. Innovative Spezialisierung benötigt die Selbstbefähigung.

Dr. Gregory Gadzinski (Panthera Academy / Academic Coordinator): „Was bedeutet „Lernen“ für Kapitalmarktteilnehmer im 21. Jahrhundert, in dem künstliche Intelligenz rasant Platz greift? Wie können wir als Entscheider unsere kongitiven Fertigkeiten adaptieren, um die Vorteile der technologischen Entwicklung am Kapitalmarkt nutzen zu können? Die Panthera Academy nimmt diese Herausforderung an und begegnet ihr mit multidisziplinären Lösungen für professionelle Anleger."