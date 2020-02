Ein Blick auf den Verlauf der Aurubis-Aktie seit etwa 2005 offenbart einen stetigen Aufwärtstrend, dieser trug die Aktie bis Anfang 2018 auf ein Verlaufshoch von 86,80 Euro aufwärts. Allerdings hat sich bereits seit grob Mitte 2012 eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen den Marken von rund 35,00 und den beschriebenen Hochs eingestellt. Seit August letzten Jahres tendiert das Wertpapier wieder in einem untergeordneten Aufwärtstrend und erreichte bei 58,00 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt. Mitte Dezember wechselte der Wert schließlich in eine Konsolidierung, die sich allerdings als potenzielle bullische Flagge präsentiert und nun einen Ausbruchsversuch zur Oberseite anstehen könnte. Einen Grund hierfür könnte die Deutsche Bank liefern, diese hob ihr Kursziel von Aurubis merklich an.

Kupferpreise im Keller

Entgegen den fundamentalen Daten zum Kupferpreis greifen Investoren zu Beginn dieser Woche beherzt zu, oberhalb eines Niveaus von 53,75 Euro könnte demnach ein Rücklauf zurück an die Januarhöchststände von 55,64 Euro einsetzen. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit an die Verlaufshochs aus Ende 2019 bei glatt 58,00 Euro heranzulaufen und die bullische Flagge somit regelkonform aufzulösen. Mittelfristig könnte sogar das ehemalige Supportniveau der vorausgegangenen SKS-Formation um 66,00 Euro erreicht werden. Für all diese Teilabschnitte könnte ein Long-Investment infrage kommen, hierfür bietet sich beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA7C2N ausgestattet mit einem Hebel von 10 bestens an. Ein Kursrutsch unter die Verlustbegrenzung von 48,00 Euro dürfte aber zu einem temporären Trendbruch und Abgaben in den Bereich von 42,63 Euro abwärts führen. An dieser Stelle müsste noch mal überprüft werden, ob der Aurubis-Aktie tatsächlich eine Stabilisierung gelingt.