Hält die Talfahrt des Euro gegenüber dem USD an, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut einer vom auf dem UBS Equity Derivatives Team befindet sich der Eur/USD-Kurs (ISIN: EU0009652759) auf Talfahrt. Hier ein Auszug aus der Analyse:

„Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch vom 31.12.19 bei USD 1.123 kräftig auf dem Rückzug. Am 7.1.20 wurde bei USD 1.116 auch der 200er-EMA nach unten durchbrochen, womit die Chance der Bullen auf einen nachhaltigen Trendwechsel vertan wurde. Das Verlaufstief wurde bei USD 1.108 am 10.1.20 erreicht, die folgende Gegenbewegung lief bereits bei USD 1.17 unter dem 200er-EMA sowie an der oberen Begrenzung des neuen fallenden Trendkanals aus. Am 17.1.20 wurde auch der 50er-EMA bei USD 1.111 durchschlagen, womit sich direkt weiter fallende Notierungen ankündigten. Es ging dann auch direkt abwärts, eine kurze erneute Gegenbewegung lief diesmal bereits am 50er-EMA bei USD 1.109 am 31.1.20 aus. In der Folge erhöhte sich die Abwärtsdynamik in dem Währungspaar dramatisch.