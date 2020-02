Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steigert vorläufigen Konzernumsatz 2019 auf ca. 111 Mio. Euro

Vorläufiger Konzernjahresüberschuss liegt bei ca. 1,2 Mio. Euro



Geschäftsführung prüft Finanzierungsoptionen







Leipzig, 17. Februar 2020 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, erzielte auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz von ca. 111 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert von 107 Mio. Euro entspricht dies einem Wachstum von ca. 4%, das damit innerhalb der prognostizierten Bandbreite liegt. Der vorläufige Konzernjahresüberschuss erreichte ca. 1,2 Mio. Euro (2018: 1,1 Mio. Euro). Darin sind Kosten in Höhe von 0,5 Mio. Euro aus dem erfolgreich durchgeführten Anleiheumtausch enthalten. Bereinigt um diese zusätzlichen Kosten, die in der ursprünglichen Planung noch nicht berücksichtigt waren, liegt der erwirtschaftete Konzernjahresüberschuss innerhalb der prognostizierten Spanne.





In China konnte das Umsatz- und Ergebnisniveau des Vorjahres übertroffen werden. Der Umsatz des Schwester-Konzerns NZWL International stieg im Geschäftsjahr 2019 um ca. 10% von 42 Mio. Euro auf ca. 46 Mio. Euro und das Vorsteuerergebnis (EBT) um ca. 9% von 3,5 Mio. Euro auf ca. 3,8 Mio. Euro.





In Anbetracht der positiven Geschäftsentwicklung und zur Finanzierung weiterer Investitionen im Segment Hybrid und Elektro prüft die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH derzeit verschiedene Finanzierungsoptionen, inklusive einer möglichen Aufstockung der 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) um bis zu 6,8 Mio. Euro auf bis zu 15 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung. Im Dezember 2019 waren im 1. Schritt im Zuge eines freiwilligen, öffentlichen Umtauschangebots Schuldverschreibungen 2019/2025 im Volumen von 8,2 Mio. Euro begeben worden. Mit der Ansprache potenzieller Investoren wurde die Quirin Privatbank AG beauftragt. Die endgültige Finanzierungsentscheidung wird die Geschäftsführung kurzfristig auf Grundlage des Investoren-Feedbacks und des vorherrschenden Marktumfelds treffen.