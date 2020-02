Corvus Gold: Jetzt zum Live-Webinar mit CEO Jeff Pontius anmelden!

Vorstandschef stellt sich den Fragen der Anleger

Corvus Gold (2,05 CAD | 1,44 Euro; CA2210131058) hat in den letzten Wochen spannende Bohrergebnisse veröffentlicht. Auch wird die Lage rund um die Kleinstadt Beatty in Nevada immer spannender. Jüngst sprach AngloGold Ashanti CEO Kelvin Duschnisky davon, den Fokus auf den Bundesstaat im Westen der USA lenken zu wollen. AngloGold ist bereits der größte Einzelaktionär bei Corvus. Zudem hat sich mit Kinross Gold ein weiterer Goldproduzent in diesem Distrikt Claims gesichert. Strategisch wird es hier im Süden Nevadas also immer spannender. Corvus verfügt dabei über das am weitesten entwickelte und größte Goldprojekt der Region. Das Doppelprojekt North Bullfrog / Mother Lode kommt zusammen bereits auf eine Ressource mit 3,6 Mio. Unzen Gold (ausführlich hier). Aktuell arbeitet man an einem Ressourcen-Update. Zudem will man für die beiden Projekte jeweils einzelne Vor-Wirtschaftlichkeitsrechnungen (PEA) vorlegen. Die bisherige PEA aus dem Jahr 2018 berechnete einen Vorsteuer-NPV von 586 Mio. US-Dollar bei einer Jahresproduktion von anfänglich 347.000 Unzen Gold. CEO Jeff Pontius stellt sich nun wieder den Fragen der Anleger. Am kommenden Donnerstag, den 20. Februar, wird der Geologe im Rahmen eines Live-Webinars das Unternehmen und dessen Aussichten präsentieren sowie Stellung zu den Fragen von Aktionären und Anlegern beziehen.

Webinar mit Jeff Pontius, CEO von Corvus Gold

Wann: 20. Februar 2020 um 19 Uhr (MEZ)

Inhalt: Präsentation & Fragerunde

Hinweis: Um am Webinar teilnehmen zu können, wird Ihr Browser nach dem Aufruf von GoToMeeting automatisch eine Installationsdatei downloaden. Das kann zwei bis fünf Minuten dauern. Bitte gehen Sie daher fünf Minuten vor Beginn des Webinars auf die GoToMeeting-Webseite.

Aktieninfo Corvus Gold Inc.

ISIN: CA2210131058

Börsenkürzel (TSX-V): KOR

Aktienkurs: 2,22 CAD | 1,61 Euro

Börsenwert: 294 Mio. CAD

Anzahl Stücke: 123.962.845

Optionen: 8,6 Mio. (keine Warrants)