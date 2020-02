Berlin (www.aktiencheck.de) - Dropbox-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker" nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie von Dropbox Inc. (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, Nasdaq-Symbol: DBX) unter die Lupe.Warum sacke die Aktie von Dropbox immer weiter ab? Das Unternehmen sei vor zwei Jahren an die Börse gegangen und der Kurs sei zunächst einmal von 27 USD auf 40 USD gelaufen. [ mehr