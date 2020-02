Wirecard meldet einen neuen Kunden im Österreich-Geschäft: Für die REWE-Tochter Billa wird das Unternehmen aus Aschheim bei München alle Zahlungen in der BILLA Scan & Go-App abwickeln. „Der Kunde kann seine Produkte nicht nur selbst am eigenen Handy scannen, sondern dank der integrierten Zahlungslösung von Wirecard diese auch direkt in der App bezahlen. Nach dem Zahlvorgang wird automatisch eine digitale Rechnung ...