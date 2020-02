Alternative Antriebstechniken sind im Moment in den Medien omnipräsent. Von Wasserstoff über Batterien bis hin zu saubereren Diesel-Technologien. Allein der E-Antriebsmarkt wird von der Unternehmensberatung McKinsey auf über ein Billion geschätzt. Loop will als First Mover vor allem bei den elektrisch betriebenen Zweirädern Marktanteile erobern - einem der wenigen Bereiche wo sich der Batterieantrieb langfristig durchsetzen wird.