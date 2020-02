Im Aufwärtsmodus

Ein Einsatz auf einen Rücklauf der Rocket Internet-Aktie zurück an den Abwärtstrend um 22,34 Euro ist noch rein spekulativ. Erst darüber würden sich die Handelssignale auf eine fortgesetzte Erholung in den Bereich von zunächst 23,56 Euro und darüber an rund 25,50 Euro entsprechend verdichten. Spekulativ orientierte Anleger können aber bereits jetzt tätig werden und beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF8WJR eine Position aufbauen. Als Verlustbegrenzung sollte vorerst aber noch das Niveau um die Jahrestiefs von 20,96 Euro fungieren. Rutscht Rocket Internet unerwartet darunter ab, müsste zwangsläufig mit einem Test der Verlaufstiefs aus Dezember 2018 bei 19,62 Euro gerechnet werden. Spätestens zum Jahres Finanzbericht am 2. April 2020 sollten Anleger größtenteils aus ihren Positionen wieder raus sein.