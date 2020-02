Der Ausstieg aus der Kernenergie hätte RWE fast den Atomtod gebracht. 2008 kostete die Aktie noch 100 Euro, 2015 waren es nur noch 9,22 Euro. Seither geht es aber wieder aufwärts. Mit aktuell 32 Euro hat die Aktie trotzdem noch viel Luft nach oben. Denn aus dem Saulus ist ein Paulus geworden. Durch einen beherzten Umbau mutieren die Essener von einem Luftverpester zu einem der größten Produzenten eneuerbarer Energien auf der Welt. Trieben Politiker Energieversorger wie RWE vor wenigen Jahren fast noch in die Pleite, haben sie inzwischen die Spendierhosen an: Der Ausstieg aus der Braunkohle wird RWE mit 2,6 Milliarden versüßt. Für das Ende der Steinkohleverstromung werden weitere 2,2 Milliarden an die Produzenten verteilt. 2016 hatte RWE das Geschäft mit Stromnetzen, den Vertrieb und die Ökostromerzeugung vom konventionellen Kraftwerkgeschäft abgekoppelt und an die Börse gebracht (innogy). RWE teilte innogy dann mit dem Wettbewerber E.on auf und erhielt dafür im Tausch die Ökostromsparte von E.on. Damit avancierte RWE beispielsweise zum zweitgrößten Meereswindparkbetreiber weltweit. Jahrzehntelang waren die Versorger fast wie eine sichere Bank, Witwen- und Waisenpapiere, wenig zyklisch, die Erträge sprudelten zuverlässig und ohne größere Schwankungen. Jetzt ist RWE wieder auf dem Weg zu einer Gelddruckmaschine, diesmal einer grün angestrichenen. 2019 dürften die Essener einen operativen Gewinn (Ebitda) von ungefähr 2 Milliarden Euro eingefahren haben. Der DAX-Konzern kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 19 Milliarden Euro. Das KGV auf Basis des für 2020 erwarteten Gewinns schätzungsweise 19. Moderat. Attraktiv die Dividendenrendite von knapp 3%. Größte Aktionäre sind BlackRock (7%), die Stadt Dortmund (5%) und Essen (3%). Fazit: Durch den radikalen Konzernumbau hat sich RWE bestens aufgestellt für die Energiewende. Langfristig orientierte Anleger sollten auf ihre Kosten kommen.