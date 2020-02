Deshalb setze ich direkt auf DIC Asset und nicht (mehr) auf die TTL Beteiligungs AG

Beteiligungsstruktur der TTL (Quelle: ttl-ag.de)

Seit die[WKN: 750100] ihre Tochter GEG German Estate Group an die[WKN: A1X3XX] verkauft hat, bin ich nicht mehr bei der TTL investiert, sondern habe das entsprechende Kapital direkt in die DIC Asset-Aktien investiert. Die TTL kauft nun fleißig Aktien der DIC Asset AG und will bis zu 10% an ihr übernehmen - zur Zeit sind es etwas mehr als 7%. Beide Aktien profitieren von dieser Konstellation, aber es gibt einen triftigen Grund, weshalb ich weiterhin direkt in DIC Asset investieren und die TTL-Aktien für weniger aussichtsreich halte. Denn Käufer der ganzen DIC-Aktien ist nicht etwa die börsennotierte, sondern die Tochter, wie aus den vielen Corporate News hervorgeht. Und diehält lediglich 50% an der, zeigt die Beteiligungsstruktur Da Prof. Dr. Gerhard Schmidt, dem starken Mann hinter beiden Unternehmen, die Mehrheit dergehört, stellt sich natürlich die Frage, weshalb er auf diese Art vorgeht. Denn Geld zu verschenken ist nicht so sein Ding. Ich erkenne hier zwei Gründe: 1. Weil das Geld (aus dem GEG-Verkauf) in derliegt und 2. weil ihm über diedirekt und indirekt die anderen 50% an dergehören. Für Dr. Schmidt stellt ein Kauf von 10 DIC-Aktien daher bezogen auf sein Vermögen einen Zuwachs von 10 DIC-Aktien dar. Für die anderen Aktionäre der TTL Beteiligungs AG allerdings lediglich einen Zuwachs um 5 DIC-Aktien. Das sollte man bei der Bewertung der Chancen und Risiken der jeweiligen Unternehmen und Aktien nie übersehen und weil ich von der DIC Asset AG und ihren Chancen überzeugt bin, will ich da auch zu 100% profitieren und nicht nur zu 50%.