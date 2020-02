Media and Games Invest übernimmt gamigo nahezu komplett

Media and Games Invest (MGI) stockt die Beteiligung an dem Online- und Mobile-Spieleanbieter gamigo deutlich auf. War man bisher an der Spiele-Schmiede mit 53 Prozent bereits mehrheitlich beteiligt, so hat die Gesellschaft die Beteiligung nun auf 98 Prozent gesteigert. Der Anteilskauf soll in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Doch dabei wird es nicht bleiben: „MGI hat angekündigt, dass sie plant auch die verbleibenden ...