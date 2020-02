DE30 testet die Obergrenze des langfristigen Aufwärtstrendkanals - Bayer und BASF fallen nach US-Gerichtsurteil

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte eröffneten die neue Woche höher, da sie von der guten Stimmung an den chinesischen Börsen profitieren konnten, so die Experten von XTB.Das Ausmaß der Gewinne sei allerdings deutlich geringer. Aktien aus Portugal und Ungarn würden outperformen, während Aktien aus Frankreich am schlechtesten abschneiden würden. [ mehr