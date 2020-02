Varta – das klingt prima

Vorgezogene Zahlen bei Varta – es läuft. Und es läuft für unseren Inline-Schein mit Barriere 70 unten. Von 1 Euro auf jetzt 2,40 Euro. 140% innerhalb einer Woche. Daher heute im Abo-Dienst bei Feingold Research: 1) Take Profit von mehr als 100% in unserem Inline-Schein auf Varta. Empfohlen am 12.2 hat das Papier von 1 auf 2,20 Euro zugelegt heute früh, im Laufe des Tages dann mit den Ergebnissen noch etwas mehr. Übrigens – war heute früh schon abzusehen. 2) Bleibt die Wirecard. Der empfohlene Schein auf WDI ist weiter absolut gut und kann nachgekauft werden. Gleiches gilt für das Papier auf Tesla. Alle Details im Börsenbrief hier für Euch – unserem TURBO-DIENST. Übrigens - extrem spannend heute die Leoni. Da ist die Bodenbildung abgeschlossen. Wie generell die Autotitel spannend werden und sind.