Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Wohnimmobilien in 127 deutschen Städten sind im Jahr 2019 um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Allerdings hat sich der Zuwachs im Vergleich zum Jahr 2018 spürbar verringert. [ mehr