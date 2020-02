UBM Development hat ein neues Projekt in Frankfurt an Land gezogen. In der hessischen Finanz-Metropole wird das österreichische Unternehmen gemeinsam mit der Paulus Immobilien Gruppe den neuen FAZ-Tower entwickeln. An dem Projekt ist UBM zu 75 Prozent beteiligt, das Partnerunternehmen hält 25 Prozent der Anteile. „Der Büroturm umfasst 18 Stockwerke und wird nach Fertigstellung komplett an die FAZ vermietet. Zusätzlich wird ein ...