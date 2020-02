Barrick Gold adelt Europas günstigste Goldperle MetalsTech!!

Es ist gerade einmal zwei Wochen her, als wir Ihnen das Unternehmen MetalsTech vorgestellt haben. Dabei erläuterten wir einige Beispiele aus dem Minensektor, die innerhalb kürzester Zeit eine enorme Performance hingelegt haben. Zu diesen Ausnahmeunternehmen wie z. B. Great Bear Resources oder AMEX Exploration können wir jetzt auch unsere MetalsTech hinzufügen! Der Gold-Explorer hatte jüngst für Aufmerksamkeit gesorgt, als man ein Goldprojekt in Europa erwerben konnte! Mit der neuen Technologie zur Goldgewinnung, die bisher nur der Minengigant Barrick Gold in Nevada nutzen darf, steht man vor einer neuen Äre in der Firmengeschichte! Die heutige Meldung verändert verändert alles und dürfte füreine massive Neubewertung der Aktie sorgen. Noch hat die Masse diese Chance nicht erkannt! Nutzen Sie den Informationsvorsprung, den Sie heute durch uns bekommen!

Performance von 100% in 2 Wochen ist erst der Anfang



Selbst nach der sehr guten Performance in den letzten beiden Wochen war das gerade mal ein Warmlaufen, denn jetzt geht die ganze Geschichte erst richtig los. In unserem ersten Bericht zu MetalsTech erwarteten Analysten bereits einen Anstieg von gut 600%, doch dieses Ziel müssen wir zurücknehmen, denn mit der heutigen Meldung ist noch viel, viel mehr drin. Jeder von uns wartet auf die nächste Tenbagger-Chance! Mit dieser Aktie könnte dieser Traum schon bald wahr werden, denn Goldgewinnung ohne Einsatz von Cyanidlösungen sind ein Meilenstein in der Industrie und sorgen für einfacher Genehmigungen – gerade in Europa!

Weitere 1.000% Kurspotential sind noch möglich!!! Wir haben eine der günstigsten Goldaktien am Markt gefunden – und das in Europa!



*Aktie im Fokus: MetalsTech Limited*

Kurse DE: 0,038 EUR / AUS: 0,057 AUD

ISIN AU000000MTC4

WKN A2DJM2

Symbole DE: MT1 / AUS: MTC

MetalsTech verkündet Partnerschaft mit Clean Earth Technologies!!! Gigant Barrick Gold nutzt die neue Technologie bereits erfolgreich in Nevada

MetalsTech übernahm erst im letzten Jahr das lukrative Sturec Goldprojekt in der Slowakei. Nicht viele Unternehmen besitzen ein Goldprojekt in Europa, das dann natürlich den höchsten europäischen Standards und den entsprechenden Rechtsprechungen unterliegt. Eine ähnlich sichere Minen-Jurisdiktion lässt sich nur noch in den USA oder Kanada finden. Für Investoren bedeutet dies den höchsten Grad an Rechtssicherheit.

Das Gold-Projektgebiet weist eine einzigartige Infrastruktur auf! So ist es von den internationalen Flughäfen Wien und Bratislava aus leicht zu erreichen, indem man auf der neu gebauten Autobahn zwischen Bratislava und Banské Bystrica nach Nordosten fährt. Die nötige Infrastruktur ist daher bereits komplett vorhanden und muss weder aufwendig gekauft, herangeschafft und aufgebaut werden! Eine enorme Kostenersparnis, die sich natürlich extrem günstig auf eine zukünftige Goldproduktion auswirken wird, denn neben Personal und Energie ist vor allem die Infrastruktur ein erheblicher Kostenfaktor bei der Goldgewinnung. Einzig die massiven Einschränkungen bei der Anwendung von Cyanid zur Goldgewinnung waren ein Problem in der Slowakei. Das ist mit der neuen Technologie nun gelöst und sollte MetalsTech schnell auf den Radarschirm vieler institutioneller Anleger sowie Analysten setzen! Kaum einer konnte mit einer solchen Hammer-Meldung rechnen! Wir sind gespannt, wie die Aktie in den kommenden Tagen und Monaten reagieren wird. Mit etwas Geduld und ruhiger Hand, sollten auch hier enorme Gewinne möglich sein.

Anwendung von Thiosulfat anstatt Cyanid zum Goldabbau

Die gängigste Methode, um Gold abzubauen ist in Verbindung mit einer Cyanidlauge. Dieses Vorgehen ist aber extrem umweltschädlich und daher auch in der Slowakei von der Regierung verboten. MetalsTech hat daher bereits im Vorhinein mitgeteilt, dass es in der Slowakei eine umweltschonende Alternativmethode verwenden wird, um den Goldabbau zu betreiben. Diese Methode wurde von der CSIRO zur Marktreife gebracht und in Kooperation mit Barrick Gold weiterentwickelt!

Die Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) ist eine australische Behörde, die für die wissenschaftliche Forschung zuständig ist und seit zwei Jahrzehnten an der Thiosulfat-Goldrückgewinnungstechnologie arbeitet!

CSIRO arbeitete mit Barrick Gold an der Kommerzialisierung der Technologie, indem es diese in der bekannten Goldstrike Mine in Nevada verwendete. Dabei wurden jährlich über 350.000 Unzen Gold für Barrick und seinen Partner Newmont Gold produziert.

Clean Earth Technologies besitzt nun die Rechte, die Technologie im Rahmen eines Deals mit CSIRO zu vertreiben. Laut der aktuellen Pressemeldung ist es MetalsTech ab sofort möglich, die neu entwickelte Methode eines cyanidfreien Goldabbaus zu verwenden.

Bild: Goldstrike mine plant including stainless steel tanks to run the cyanide-free thiosulphate process. Quelle: https://www.csiro.au/en/Research/MRF/Areas/Resourceful-magazine/Issue-07/Gold-strike-with-thiosulphate

Bild: Yeonuk Choi (Barrick Gold Corp), Danielle Hewitt (CSIRO) and John Langhans (Barrick Gold Corp) and the first gold bar produced with cyanide-free thiosulphate process. Quelle: https://www.csiro.au/en/Research/MRF/Areas/Resourceful-magazine/Issue-07/Gold-strike-with-thiosulphate





Vereinbarung mit Clean Earth Technologies katapultiert MetalsTech in eine neue Dimension

Diese Meldung schießt das Unternehmen geradewegs in eine neue Dimension. Denn aktuell werden die Ressourcen nur zu einem Bruchteil bewertet, da man von einem Cyanidverbot ausgeht. Da dieses Verbot durch die Vereinbarung zur Verwendung der neuen Technologie nun wegfällt, sollten die Ressourcen zur Peergrupp vergleichbar bewertet werden. Die aktuelle Unterbewertung ist daher so selten wie unglaublich!!! Nutzen Sie diese einmalige Chance für den Einstieg, denn bald werden wir auf einem sehr viel höherem Niveau der aktuellen Marktkapitalisierung angelangt sein.

Marktkapitalisierung sollte durch Neubewertung der Ressourcen auf mindestens 40 Mio. Euro ansteigen - etwas 1.000% zum aktuellen Niveau!!!

Im Peergroup Vergleich bedeutet dies einen Mindestkurs von 0,35 EUR, also dem 10-fachen zum aktuellen Kursniveau. Dies ist aber unser Meinung nach nur die unterste Schwelle. Vergleichbare Unternehmen in gleicher Situation werden noch deutlich höher bewertet. In diesem Projektstadium wird ein Wert von 50-150 USD pro Reserveunze geschätzt.

Im Falle von MetalsTech würde dies eine Marktkapitalisierung von 40-120 Mio. Euro im aktuellen Projektstadium bedeuten! Sicherlich muss die Firma noch einiges an Arbeit leisten, wie etwa eine neue Ressourcen-Schätzung vorlegen, aber insgesamt hat das Projekt nun Produktions-Potential und wird somit auch für größere Firmen interessant!

Metals könnte sich noch einen weiteren Ertragshebel sichern



MetalsTech ist gerade dabei noch weitere Verhandlungen mit Clean Earth Technologies zu führen. Somit könnte es dazu kommen, dass sich die Firma die Rechte an der cyanidfreien Abbaumethode nicht nur für das Land Slowakei sichert, sondern auch für die angrenzenden Länder Rumänien und Bosnien Herzegowina. Diese zusätzlichen Rechte wären eine regelrechte Gelddruckmaschine, da es eine Reihe von Gold- und Silberunternehmen wie z.B. Gabriel Resources (MKT: 194 Mio. EUR) gibt, die ebenfalls unter dem Cyanidverbot leiden. Durch die erweiterten Lizenzen könnte MetalsTech den Unternehmen diese fortschrittliche umweltschonende Technologie zur Verfügung stellen und gleichzeitig Lizenzgebühren kassieren.

MetalsTech sitzt bereits auf einer gigantischen Ressource von über 2 Mrd. USD



Das Unternehmen sitzt schon jetzt auf einem gewaltigen Goldschatz von über 2 Mrd. USD, verfügt aber aktuell über eine Marktkapitalisierung von nicht mal 4 Mio. Euro. Diese fast unglaublichen Werte saugen wir uns nicht aus den Fingern, sondern sie kommen von Analysten des Snowden Resource Report. Das Sturec-Projekt verfügt demnach über eine historische Tagebau JORC (2004) Ressource von 25.1 Millionen Tonnen bei 1.64g/t für 1.32 Millionen Goldäquivalente und Reserven von 14Millionen Tonnen bei 1.90g/t für 873.000 Goldäquivalente! MetalsTech ist nun dabei, nochmals ordentlich Geld und Arbeit in das Projekt zu stecken, um die historischen Ressourcen Schätzungen so schnell wie möglich, in eine aktuellen JORC 2012 Standard zu überführen.

Das Unternehmen verfügt also wahrhaftig über einen regelrechten Goldschatz! Viele Unternehmen mit einer deutlich größeren Marktkapitalisierung sind längst noch nicht soweit und können überhaupt keine Ressourcen vorweisen oder verfügen über keine Vormachbarkeitsstudie (PEA) so wie MetalsTech. Dieses krasse Missverhältnis von aktuellem Kurs zum fortgeschrittenen Stadium des Sturec Projekts wird unserer Meinung nach nicht lange anhalten. Die erste Verdopplung in den letzten beiden Wochen ist bereits erfolgt, doch es werden noch viele weitere Kurs-Anstiege folgen. Dass der aktuelle Kurs bei weitem nicht der Realität entspricht, hat erst Ende Januar ein renommiertes unabhängiges Research-Haus festgestellt, indem man ein erstes Kursziel von 600% ausgab! Doch selbst dieses Kursziel müsste bereits wieder nach oben geschraubt werden.



Ritterschlag für MetalsTech!! Renommiertes Research-Haus nimmt Coverage auf und sieht bis zu 600% Kurschance! Doch das war noch vor der aktuellen Meldung!!



Die Analysten haben sehr schnell den wahren Wert des Unternehmens erkannt. Doch das Kursziel hatte noch keinen cyanidfreien Abbau berücksichtigt. Bei diesen Zahlen tränen einem bereits die Augen, aber die unabhängigen Analysten von IIR (Independent Investment Research) Australia, mit Standorten in Australien und den USA sehen ein erstes Kursziel von 0,11 Euro als bereits überfällig und veraltet. Dieses wird sich aber im Laufe der fortschreitenden Projektentwicklung nochmals deutlich nach oben korrigieren.



Genau das ist jetzt mit der aktuellen Meldung passiert. Dann könnten laut der Analyse Kurse von bis zu 1 Euro möglich sein. Untypisch für einen Australier hat das Unternehmen nur knapp 117 Mio. Aktien ausstehend. Sollte sich die Firma also an den prognostizierten Fortschritt halten und am Ende tatschlich Richtung 1 Euro marschieren, dann sprechen wir nicht mehr über eine Marktkapitalisierung von unter 4 Mio. Euro sondern von über 100 Mio. Euro! Das ist für angehende Goldproduzenten keine unrealistische Zahl, aber es wird seine Zeit dauern. Wir gehen im nächsten Schritt mit einem Kursanstieg auf zunächst 0,35 Euro aus - das wären immerhin 1.000% im Vergleich zum aktuellen Kursniveau!



Können Sie sich noch an unsere Eingangsworte erinnern? Wir stellen Ihnen mit MetalsTech eine Aktie vor, die selbst den fulminanten Aufstieg von Great Bear in den Schatten stellen kann. Ich denke, wir haben nicht zu viel versprochen. Mit etwas Geduld kann es hier noch deutlich besser laufen! Doch nur wer dabei ist, kann auch daran verdienen! Legen Sie sich also dringend einige Stücke ins Depot, denn wann der erwartete Ausbruch kommen wird lässt sich schlecht abschätzen. Die ersten 100% sind vollbracht. Wir gehen davon aus, dass uns MetalsTech die kommenden Monate noch viel Freude bereiten wird! Bleiben Sie mit uns am Ball!



Warum für uns MetalsTech Limited eine klare Vervielfachungschance ist?



Top Fakten & Höhepunkte:

Eines der wenigen Top-Abbaugebiete in Europa und der Slowakei

Partnerschaft mit Clean Earth Technologies

Cyanidfreier Abbau jetzt möglich – dadurch Genehmigung der Mine wahrscheinlich

Neubewertung der Reserven durch neue Abbau Methode

Neue Bewertung ergibt eine Marktkapitalisierung von mind. 40 Mio. EUR

Länderrechte auch für Rumänien und Bosnien Herzegowina möglich

Erheblicher Ertragshebel durch Lizenzeinnahmen

Ausbau zu einer topmodernen Mine zum Cyanid freiem Abbau von Gold

Historischer Abbau von Gold und Silber im Gesamtwert von ca. 2,1 Mrd. Euro

Vormachbarkeitsstudie bereits vorhanden

Nach JORK 2004 1,32Mio. Unzen Goldäquivalent im Wert von mehr als 2 Mrd. USD

Top Infrastruktur in der Slowakei, leicht über Autobahn und internationale Flughäfen wie z. B. Wien erreichbar

Absolute Rechtsicherheit mit stabiler westorientierter Regierung in der Slowakei

Niedrige Anzahl an ausstehenden Aktien.

Extrem unterbewertete Aktie, im Vergleich zum Projektfortschritt

Das Flagschiffprojekt ‚Sturec‘ hat das Potential die Schätzungen an Unzen Gold noch signifikant zu erhöhen!

Unabhängiges renommiertes Research-Haus deckt eklatante Unterbewertung auf

Starker Goldpreis von ca. 1570 USD

Bewährtes und erfahrenes Management-Team.

Fazit:

Heute geben wir ihnen nochmals die Gelegenheit, in die wohl aktuell günstigste Goldaktie in Europa zu investieren, welche aber gleichzeitig die wohl mit Abstand besten Entwicklungschancen hat. Das Unternehmen sitzt auf einem massiven Goldberg und ist nach Ansicht der Analysten von IIR in Bezug auf seine extrem weit vorangeschrittene Projektentwicklung in Sturec signifikant unterbewertet. Die bereits erstellte Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasability-Study) spricht Bände und reduziert das Investorenrisiko beträchtlich!

Mit der aktuellen Meldung zu Clean Earth Technologies ist es nun MetalsTech möglich, einen cyanidfreien Abbau zu gewährleisten. Dies macht die Genehmigung einer neuen Mine sehr wahrscheinlich! Damit kommt es zu einer eklatanten Neubewertung der Ressourcen, die aktuell nur zu einem Bruchteil bewertet werden. Im Vergleich zur Peergroup muss nun die Reserveunze mit mindestens 50 USD bewertet werden. Dies entspricht bei MetalsTech nun einer Marktkapitalisierung von mindestens 40 Mio. Euro, was einem Kurs von umgerechnet 0,35 Euro entspricht. Im Vergleich zum aktuellen Kursniveau wäre dies eine 10-fache Bewertung. Wir sind gespannt wie schnell die Aktie nun reagiert!

Verpassen Sie also nicht den rechtzeitigen Einstieg, denn das größte Risiko besteht unseres Erachtens darin, hier nicht mit dabei zu sein! Wie immer können wir Ihnen aber nur Ideen und Chancen aufzeigen, nutzen und handeln müssen Sie diese selbst!

